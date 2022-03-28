ВДК «Саратов» зайшов у порт Бердянська, де і був знищений українськими військовими

Знищення українськими військовими великого десантного корабля «Саратов», швидше за все, призведе до того, що у Росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України. Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великобританії.

«Знищення десантного корабля «Саратов» у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому», – йдеться у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/aQwtKrpBTy — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 27, 2022

У британській розвідці також зазначають, що країна-агресорка продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя нашої країни, «ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі».

«Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України», – констатують у розвідці.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 24 березня внаслідок удару по порту Бердянська був знищений десантний корабель окупаційних військ «Саратов». В результаті вибуху були пошкоджені ще два російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.