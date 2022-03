Знищення українськими військовими великого десантного корабля «Саратов», швидше за все, призведе до того, що у Росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України. Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великобританії.

«Знищення десантного корабля «Саратов» у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому», – йдеться у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uqSLD4dEuT



#StandWithUkraine pic.twitter.com/aQwtKrpBTy