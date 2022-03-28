Росія не впевнена у можливості операцій біля берегів України, – розвідка Британії
Все через знищення ЗСУ великого російського десантного корабля «Саратов» в порту Бердянська
Знищення українськими військовими великого десантного корабля «Саратов», швидше за все, призведе до того, що у Росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України. Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великобританії.
«Знищення десантного корабля «Саратов» у Бердянську, ймовірно, підірве впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України у майбутньому», – йдеться у звіті.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 27, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/uqSLD4dEuT
#StandWithUkraine pic.twitter.com/aQwtKrpBTy
У британській розвідці також зазначають, що країна-агресорка продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя нашої країни, «ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі».
«Російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України», – констатують у розвідці.
Як інформував ZAXID.NET, зранку 24 березня внаслідок удару по порту Бердянська був знищений десантний корабель окупаційних військ «Саратов». В результаті вибуху були пошкоджені ще два російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.
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