Українці у Швейцарії зможуть завершити навчання та стажування

Українці 15-20 років, які евакуювалися до Швейцарії, зможуть залишитися в країні після закінчення терміну дії тимчасового захисту і продовжити навчання та стажування. Рішення ухвалила голова Федерального департаменту юстиції та поліції Елізабет Бауме-Шнайдер. Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (SEM) повідомив, що біженцям допомагатимуть здобути освіту та навички для відбудови України.

Згодом секретаріат з питань міграції повідомить, чи залишатимуться у Швейцарії сім'ї молодих біженців, коли ті навчатимуться чи стажуватимуться. «Наразі у Швейцарії перебуває приблизно 5 тис. осіб у віці від 15 до 20 років з України. Вони повинні мати можливість здобути хорошу освіту, щоб повернутися в Україну», – розповіли у Державному секретаріаті з питань міграції.

За інформацією видання SchengenVisaInfo, приблизно 300 молодих українців навчаються на мовних курсах у Швейцарії, а приблизно 1 700 беруть участь у програмі підготовки до професійного навчання, яка розпочнеться влітку.

Нагадаємо, що Польща у січні оновила умови допомоги для українців. Вони почали діяти 1 березня і передбачають платне проживання та зміну терміну реєстрації в країні.