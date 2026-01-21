Перші ознаки обмороження – втрата чутливості

За 20 днів січня з переохолодженням і обмороженням до медичних закладів Львівщини працівники «швидкої» доставили 48 мешканців області. Про це ZAXID.NET повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Останні випадки зафіксували у неділю, 18 січня. Цього дня до лікарень з холодовими травмами потрапили 53-річний львів’янин, 48-річна мешканка Новояворівська та житель Винників.

За даними МОЗ, з 20 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року до екстреної медичної допомоги з обмороженням та переохолодженням звернулися 1103 українці, 1016 із них госпіталізували. Найбільша кількість госпіталізацій (85) припала на 18 січня.

Лікарі радять українцям бути уважними до себе та близьких. Особливо це стосується дітей та літніх людей.

Покрокова допомога при переохолодженні:

переконайтеся, що вам, постраждалій людині та іншим не загрожує небезпека (тільки тоді можна перейти до наступних кроків);

перемістіть людину до теплого приміщення;

заспокойте її та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу, до її приїзду дотримуйтеся вказівок диспетчера;

зніміть з людини холодний або вологий одяг;

якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;

накрийте ковдрою;

забезпечте постійний нагляд до приїзду медиків;

якщо до приїзду лікарів стан погіршується, зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги ще раз;

зберіть усю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми, передайте її медикам або диспетчеру.

Якщо до приїзду бригади «швидкої» людина знепритомніла – визначте, чи має вона ознаки життя. Якщо не має – розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Як уникнути переохолодження та обмороження?

Постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. За словами лікарів, температура повітря нижча ніж +7°С вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям. Найшвидше замерзають і обморожуються пальці рук та ніг, вуха і ніс, бо вони найменш захищені, мають тонкий жировий шар.

Перші ознаки обмороження – втрата чутливості. Шкіра блідне, припухає, свербить, а за кілька годин може посиніти. Щонайперше, варто зігрітися в теплому приміщенні, випити багато рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю. Це відновить нормальну температуру тіла та покращить циркуляцію крові. До обмороженої частини тіла слід прикласти теплу тканину. Не варто терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою — це може призвести до поглиблення ураження.

Корисні поради: