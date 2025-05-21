Напад відбувся на контрольно-пропускні пункти навколо авіабази Хмеймім

Сирійська авіабаза росіян Хмеймім у вівторок, 20 травня, була атакована, ймовірно, радикальними групами сирійців, повідомило місцеве агентство ANHA.

У повідомленні йдеться, що невідомі озброєні люди напали на кілька російських військових контрольно-пропускних пунктів навколо авіабази Хмеймім у західній Латакії.

«Навколо авіабази Хмеймім після нападу спостерігалася безпрецедентна напруженість у сфері безпеки. Це може свідчити про те, що базу атакувала група, ймовірно, пов'язана зі збройними угрупованнями, союзними з урядом Дамаска», – зазначав сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Також повідомляли про збитий безпілотник, що летів у районі Хмейміму.

Тим часом російські Telegram-канали писали, що на базу Хмеймім напали четверо терористів-смертників з Узбекистану, які нібито не визнають уряд Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа. Трьох з них ліквідували.

Нагадаємо, 9 грудня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що станом на літо 2024 року у Сирії перебувало до 7,5 тис. російських військових. Коваленко припустив, що після падіння режиму Башара Асада частину цих військових росіяни можуть перекинути на фронт в Україні

Наприкінці грудня 2024 року газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляла, що росіяни за допомогою вантажних літаків перевезли з Сирії до Лівії системи протиповітряної оборони. Видання припустило, що росіяни перекидають військову техніку та озброєння до Лівії, щоб зберегти військову присутність на Близькому Сході.