У Славському змія вкусила в ногу 58-річного чоловіка
Чолвоіка госпіталізували
У гірському селищі Славсько на Львівщині змія вкусила в ногу 58-річного місцевого жителя. Його забрали у реанімацію у стані середньої важкості.
Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, 29 серпня о 16:19 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну лікарню доправили 58-річного чоловіка, жителя селища Славське. Йому поставили діагноз – укус змії першого пальця правої нижньої кінцівки. Стан потерпілого – середньої важкості.
Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу:
Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.
У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.
Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.
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