У гірському селищі Славсько на Львівщині змія вкусила в ногу 58-річного місцевого жителя. Його забрали у реанімацію у стані середньої важкості.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, 29 серпня о 16:19 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну лікарню доправили 58-річного чоловіка, жителя селища Славське. Йому поставили діагноз – укус змії першого пальця правої нижньої кінцівки. Стан потерпілого – середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу:

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.