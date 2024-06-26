У Славську змія вкусила за ногу 35-річного чоловіка. Після укусу його госпіталізували у лікарню.

Як повідомили в ДСНС, інцидент трапився у вівторок, 25 червня, близько обіду. У Сколівську центральну лікарню госпіталізували 35-річного мешканця Славського, якого за ногу вкусила змія.

Рятувальники закликають мешканців бути обережними та уважними, ідучи на природу. Особливо варто бути уважними у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.

Як випадково побачили змію поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.