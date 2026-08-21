Перші гранти на розвиток отримали локальні підприємці в сфері ремесел, гастрономії, історії та культури

У Славській громаді на Львівщині запустили платформу «Власна справа», що підтримувати локальний бізнес, який популяризує бойківську культуру, місцеву спадщину та природу. У результаті першого відбору фінансування на понад 1,2 млн грн отримають сім бізнес-ідей.

Які проєкти розвиватимуть у Славську

Грантову підтримку від Славської селищної ради і GORO Mountain Resort отримають проєкти у сферах гастрономії, ремесел, активного туризму та збереження культурної спадщини, відібрані за результатами пітчингу учасників першого набору платформи «Власна справа. Славська громада». Ідеться про такі бізнес-ідеї:

хлібна ресторація «Спадок» в Славську, що розвиває локальну гастрономію та традицію випікання хліба, що створить автентичний гастрономічний досвід для гостей громади (авторка – Людмила Яромій );

майстерки з ковальства у «Ковальській майстерні» в Славську, що практично знайомитиме гостей з традиційним ковальським ремеслом (авторки – Ірина Попович та Юлія Ковальська ); Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Центр активного туризму в Славську, що допоможе гостям якісно та безпечно через походи відкривати природу Карпат (автор – Іван Мичко );

етнопростір та студія-кав’ярня «Чай з медом» у Волосянці, що популяризуватиме місцеві чаї, мед, інші продукти бджільництва та продукти місцевої гастрономічної культури (автор – Роман Фурів );

етнокультурний простір «Бойківська хата у Симеона», «Артстудія Якова» та «Мініферма Захарія» у Волосянці для знайомства з локальною культурою, традиціями та спадщиною (авторка – Марія Телечкун );

етномузей в селі Волосянка, що передбачає систематизацію й оцифрування колекції, екскурсії простором, майстер-класи та інші формати знайомства гостей із місцевою культурою (авторка – Ольга Гриців );

музей Героїв Маківки в селі Тухля, що стане важливою точкою історичного і культурного туризму (авторка – Марія Ткачик).

Під час відбору комісія оцінювала зв’язок проєктів із бойківською культурою, місцевою спадщиною, традиціями, природою та гастрономією, а також реалістичність запуску й готовність команд до реалізації. Також зважали на те, чи може ініціатива посилити туристичну пропозицію громади – створити нові причини приїжджати, залишатися довше та повертатися.

Як це впливає на громаду

У GORO Mountain Resort підтримали платформу «Власна справа. Славська громада», адже впевнені, що локальні підприємці найкраще відчувають характер місця та його можливості і формують значну частину досвіду, заради якого гості приїжджають у Славську громаду.

Підтримка локального бізнесу, вважають в GORO Mountain Resort, є частиною ширшого бачення Славської громади як всесезонної туристичної дестинації в межах туристичного кластера.

У Славській селищній раді у реалізації нових проєктів від місцевих підприємців бачать можливості для громади.

«Коли локальні проєкти переходять від ідеї до реалізації, Славська громада отримує практичний результат – нові послуги, додаткову економічну активність і більше можливостей для зайнятості. Частина підтриманих ініціатив також працюватиме з культурною спадщиною та традиціями, тож їхній ефект буде не лише економічним, а й суспільним. Для нас важливо, щоб такі проєкти розвивалися саме тут і посилювали спроможність громади», – прокоментував в.о. голови Славської громади Олег Даниляк.

Після завершення першого набору робота з підприємцями продовжиться. У перспективі платформа має об’єднати різні формати підтримки локального підприємництва – бізнес-освіту, менторство, акселерацію та професійну спільноту.

Довідково. «Власна справа. Славська громада» – платформа розвитку локального підприємництва, яку реалізують GORO Mountain Resort та Славська селищна рада. Перший набір стартував улітку 2026 року та об’єднав 26 учасників. Вони знайомилися з досвідом успішних локальних бізнесів Бойківщини, навчалися, працювали з експертами та менторами, розвивали власні бізнес-ідеї й готували їх до фінального захисту.