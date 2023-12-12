У Сокалі зафіксували випадок сказу у домашнього кота, через що у місті запровадили карантин. Про це у вівторок, 12 грудня, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За даними Червоноградської РВА, на які посилається Козицький, 4 грудня до Червоноградської міської лікарні звернулася родина, яку подряпав домашній кіт. Тварина мала характері ознаки сказу, а людям відразу провели курс антирабічних щеплень.

Домашнього кота було поставлено на 10-ти денне карантинування з метою виявлення захворювання. 8 грудня тварина померла, лікарі ветеринарної медицини провели відповідні дослідження патологічного матеріалу у Львівській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби України, після якого вірус сказу було підтверджено.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Червоноградської РДА № 13 від 11 грудня 2023 року прийнято всі необхідні заходи щодо ліквідації вогнища сказу у місті Сокаль. Оголошено неблагополучним щодо сказу тварин Сокаль, Сокальську ТГ і прилеглі території та накладено карантинні обмеження на два місяці.

У ветлікарні за адресою вул. Чайковського, 64, у Сокалі проводять безкоштовно профілактичні щеплення собак та котів проти сказу. Домашні тварини мають пройти обов'язкову вакцинацію.

Як інформував ZAXID.NET, 14 листопада стало відомо про введення карантину через сказ домашнього кота у Дрогобичі. 24 і 30 листопада зафіксовані нові випадки сказу на Дрогобиччині – у домашньої кішки і у лисиць. У грудні біля Славського і Стрия через скажену лисицю також ввели карантин.