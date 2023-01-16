Близько 100 українських бійців 16 січня прибули до США на навчання

Близько ста українських військових прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі в США, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot. Також у Німеччині стартували розширенні навчання бійців ЗСУ від США. Американські інтруктори навчатимуть близько 500 українських військових.

Як повідомило видання Fox News, 16 січня близько ста українських військових прибули на американську базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot, яку невдовзі США передадуть Україні. В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування. За оцінками, вона займе кілька місяців.

Крім цього, у Німеччині почалися розширені навчання для українських військових від американських інструкторів. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив Associated Press, що впродовж наступних 5-8 тижнів США у Німеччині планують підготувати близько 500 українських військових.

До програми входить робота з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів – піхоти, механізованих бригад, артилерії. Навчання почнеться з теорії та роботи малими групами й згодом дійде до етапу комплексних навчань на рівні БТГ.

За словами Марка Міллі, комплексні навчання мають зіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американські інструктори підготували понад 3100 українських військових, які мали працювати з певними видами озброєння, як-от з гаубицями і системами HIMARS.