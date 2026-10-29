Гейден Панеттьєр померла 16 серпня

Поліція завершила розслідування смерті 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєр, яка померла у США 16 серпня 2026 року. Причиною її смерті став токсичний вплив фентанілу та ще чотирьох речовин. Водночас поліція дійшла висновку, що це був нещасний випадок, і закрила справу, повідомляє видання E! News із посиланням на поліцію міста Грінвілл у штаті Південна Кароліна.

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У поліції підтвердили, що справу офіційно закрили через два місяці після смерті колишньої нареченої Володимира Кличка. 16 серпня акторку без свідомості в орендованому будинку виявили її колишній бойфренд Браян Гікерсон та його брат Зак, які викликали екстрені служби. Медики констатували зупинку серця, а о 14:32 офіційно підтвердили смерть.

На основі висновку судово-медичного експерта та за результатами розслідування смерть Гейден Панеттьєр визнана нещасним випадком, йдеться в заяві правоохоронців від 28 жовтня. Причиною смерті акторки став токсичний вплив фентанілу та ще чотирьох речовин. Серед них – 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін.

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Під час огляду будинку слідчі також виявили сині таблетки, які імітували рецептурні препарати. Аналіз підтвердив наявність у них фентанілу. Крім того, правоохоронці знайшли білий порошок у футлярі для сонцезахисних окулярів.

Раніше акторка відкрито розповідала про алкогольну та наркотичну залежність. У книзі «Це я: Розплата» вона згадувала, що лікар попереджав її про серйозну загрозу життю, якщо вона не припинить вживати алкоголь.

Нагадаємо, що 11-річна Кайя, донька Гейден Панеттьєр та Володимира Кличка, зараз живе разом із батьком.