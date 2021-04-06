У США науковці виявили перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією. Про це пише Fox News.

Зазначається, що штам було виявлено у лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету шляхом виведення геномної послідовності.

За попередніми даними, цей штам може бути пов'язаним зі штамом, виявленим наприкінці березня в Індії.

«Різновид отримав прізвисько "подвійний мутант", оскільки він має у собі дві мутації, які допомагають краще прикріплятися до клітин», – йдеться у повідомленні.

Одна із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у Каліфорнії, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

Мутація E484Q, яка подібна до мутації E484K, виявленої на бразильському та південноафриканському варіантах, може змінити частини білка сполучення коронавірусу.

Сам цей білок вірус використовує для контакту з клітинами людини.

Мутація L452R ще більше підвищує здатність білка контактувати з клітинами людини, тим самим збільшуючи заразність вірусу.

Дослідження також припускає, що ця мутація може допомогти вірусу уникнути нейтралізуючих антитіл, які виробляє вакцина.

Проте за словами експерта з інфекційних хвороб з університету Каліфорнії Пітера Чін-Хонга поки достеменно невідомо, чи може новий штам викликати повторне інфікування, і чи здатний він чинити опір антитілам.

Однак цей варіант точно значно легше поширюватиметься, ніж інші різновиди вірусу.