Внаслідок негоди люди опинились заблокованими у автомобілях та кучугурах снігу

У США вирує сильна хуртовина, внаслідок якої загинули 28 людей. Тіла людей знаходили заблокованими в автомобілях та кучугурах.

Як повідомляє Reuters, аномальні снігопади вирували в Баффало в штаті Нью-Йорк, унаслідок яких люди опинилися заблокованими в своїх машинах, в населених пунктах виникли проблеми з електрикою.

Керівник округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що у регіоні випало близько 1,2 м снігу. Внаслідок сильних хуртовин люди лишились заблокованими у автомобілях та посеред вулиць. Саме там згодом знайшли їхні тіла.

Згідно з даними NBC News, відомо про щонайменше 28 загиблих. Пошукові роботи тривають, тож кількість жертв може зрости.

Загалом через негоду без електрики у різних штатах залишилися понад 200 тисяч будинків.