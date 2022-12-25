У США внаслідок сильних хуртовин та морозів загинули 28 людей
Близько 200 тисяч будинків залишились без електрики
У США вирує сильна хуртовина, внаслідок якої загинули 28 людей. Тіла людей знаходили заблокованими в автомобілях та кучугурах.
Як повідомляє Reuters, аномальні снігопади вирували в Баффало в штаті Нью-Йорк, унаслідок яких люди опинилися заблокованими в своїх машинах, в населених пунктах виникли проблеми з електрикою.
Керівник округу Ері Марк Полонкарц повідомив, що у регіоні випало близько 1,2 м снігу. Внаслідок сильних хуртовин люди лишились заблокованими у автомобілях та посеред вулиць. Саме там згодом знайшли їхні тіла.