У стелі над туалетом потяга «Київ-Перемишль» знайшли вісім валіз із сигаретами

Власників валіз так і не знайшли

У неділю, 17 червня, на залізничному пункті пропуску між Україною і Польщею під час огляду вагонів поїзда прикодонники Львівського загону виявили велику незаконну партію сигарет.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, контрабанду заховали у міжстельових просторах чотирьох санвузлів поїзда Інтерсіті «Київ-Перемишль». Пачки тютюнових виробів були без акцизних марок. Партія незаконного товару помістилася у восьми валізах.

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Загалом, прикордонники нарахували 6060 пачок сигарет. Власників валіз знайти не вдалося. Вилучений контрабандний товар передадуть до Державної фіскальної служби.