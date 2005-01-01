У Стокгольмі внаслідок вибуху біля станції метро постраждали двоє людей

СвітОльга Гринько, сьогодні, 15:241400

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У Стокгольмі внаслідок вибуху біля станції метро постраждали двоє людей
фото TV2
Поліція обгородила територію довкола станції метро, де стався вибух

У столиці Швеції, місті Стокгольмі, поблизу станції метро Varby Gard стався вибух. Двох людей із різними травмами госпіталізували. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на канала TV2.

«Щось лежало на землі. Чоловік це підняв, після чого і стався вибух», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху серйозні травми отримав 60-річний чоловік. Також постраждала 45-річна жінка.

Станція метро Varby Gard та прилегла до неї площа перекриті. На місце інциденту, що знаходиться за 15 км від центру столиці, виїхали вибухотехніки.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на видання Аftonbladet, чоловік, який постраждав у результаті вибуху, від отриманих травм помер у лікарні.

Згідно інформації Aftonbladet, вибухнула ручна граната. У поліції заявили, що ніщо не вказує на те, що вибух в Стокгольмі був спрямований проти двох людей, які постраждали внаслідок вибуху. Також у поліції повідомили, що жінка отримала травми лиця.

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