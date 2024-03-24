Затриманий злочинець не пояснив поліції своїх мотивів

У столиці Вірменії Єревані троє чоловіків із зброєю та гранатою намагалися увірватися до районного відділку поліції. Внаслідок вибуху гранати двоє зловмисників отримали поранення. Про це у неділю, 24 березня, повідомив вірменський сайт новин News.am.

Зазначається, що близько 17 години за місцевим часом до відділку поліції у районі Нор Норк прийшли троє озброєних чоловіків та намагалися увірватися до будівлі. Чоловіки застосували гранату, внаслідок чого двоє зловмисників отримали поранення, їх госпіталізували. Один із зловмисників залишився на місці події.

Користувачка Facebook Арміне Мелконян опублікувала на своїй сторінці відео з місця події, на якому чутно звук вибуху.

Правоохоронці вели перемовини із озброєним чоловіком близько двох годин. Врешті спецпризначенці Служби національної безпеки Вірменії знешкодили та затримали злочинця.

Прес-секретар МВС Вірменії Нарек Саркисян повідомив журналістам, що затриманий перебуває у відділку поліції. За словами Нарека Саркисяна, чоловік не розповів, що саме він вимагав зі своїми спільниками.

Віце-мер Єревану Армен Памбухчян назвав дії зловмисників терористичним актом.

«Я не знаю, чого він хотів, але було очевидно, що ця поведінка, характерна для терористичного акту, і останній був нейтралізований. Будь-яка особа, яка з'являється у відділенні поліції з будь-яким озброєнням чи вибухівкою, згідно з нашим кримінальним кодексом, це є терористичним актом», – сказав Армен Памбухчян.

Зазначимо, що вірменські журналісти припускали, що озброєні чоловіки – члени організації «Бойове братство». Ймовірно, таким чином вони вимагали відпустити 20 членів організації, яких напередодні затримала поліція. Втім, у МВС Вірменії цю думку спростували та пояснили, що затриманих давно відпустили.