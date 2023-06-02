Саджанці парку подарувала місцева підприємиця Тамара Кримчак

У Стрийському парку у Львові висадили 300 кущів троянд різних кольорів. Кущі квітів парку подарувала місцева підприємиця Тамара Кримчак, яка займається квітковим бізнесом.

Як повідомили 2 травня в прес-службі Львівської міськради, у парку вже висадили близько 300 кущів різних сортів троянд: Ебб Тайд, Голден Бордер, Моді Блу, Керіо, Піоні Пінк, Помпонелла, Мімі Еден, Хендель та інші. Невдовзі трояндами засадять усі клумби в парку. Локації, на яких висадили троянди, поки не розголошують, аби крадії не встигли викорчувати кущі ще до їхнього цвітіння.

«Сьогодні люди, як ніколи, потребують позитивних емоцій. Тому цьогоріч зробили особливий акцент саме на квітах, хоча будуть й інші приємні сюрпризи, які милуватимуть і заспокоюватимуть. Прагнемо зробити так, аби люди, споглядаючи таку красу, психологічно розвантажувалися», – розповіла керівниця парку Олена Мазурик.

Кілька сотень кущів троянд Стрийському парку подарувала благодійниця Тамара Кримчак, яка займається квітковим бізнесом. Квіти мають зацвісти на початку серпня.

Нагадаємо, цього року у Стрийському парку висадили алею тюльпанів, які місту подарували Нідерланди.