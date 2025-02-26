На місці авіакатастрофи військового літака тривають пошуки

В Омдурмані в Судані розбився військовий літак, унаслідок чого загинули щонайменше 46 людей, серед яких військові та цивільні. Інцидент трапився увечері вівторка, 25 лютого, повідомили Al Jazeera та Deutsche Welle.

«Пошукові роботи все ще тривають, щоб знайти решту загиблих під завалами», – повідомило Міністерство охорони здоров’я Судану.

У відомстві розповіли, що військовий літак «Антонов» розбився поблизу авіабази Ваді Сейдна, що за 22 км від столиці Судану Хартума.

Місцеві ЗМІ повідомили, що літак прямував до міста Порт-Судан і перевозив низку офіцерів. Унаслідок інциденту загинув екіпаж і кілька військових, які перебували на борту. Серед загиблих в авіакатастрофі військового літака – генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі.

За словами очевидців, унаслідок падіння літака на житлові райони загинули щонайменше п’ятеро цивільних, десятки отримали поранення. Також пошкоджено кілька будинків в Омдурмані.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) February 26, 2025

Військові джерела агентства Reuters повідомили, що ймовірною причиною катастрофи стала технічна несправність.

Громадянська війна в Судані

З квітня 2023 року Збройні сили Судану ведуть війну з воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки» (RSF).

Причиною війни стали розбіжності між командувачем армії Судану Абделем Фаттахом аль-Бурханом і командувачем RSF Мухаммедом Хамданом Дагало щодо майбутньої структури уряду. В останні місяці війна загострилась, і військові постійно просуваються вперед, атакуючи RSF у Хартумі та інших частинах країни.

Унаслідок бойових дій зруйновано низку міських районів, також вбито й зґвалтовано десятки тисяч людей. За даними ООН, через бойові дії з країни виїхало понад 12 млн людей, що спричинило найбільшу у світі кризу голоду та переміщення.