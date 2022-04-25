Кількість блокпостів у Тернопільській області скоротять до семи. За словами поліції, наразі у великій кількості контрольно-пропускних пунктів немає потреби. У випадку загострення ситуації їх знову розгорнуть.

Про рішення Ради оборони області повідомив начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол на брифінгу в понеділок, 25 квітня. За його словами, на Тернопільщині залишиться сім блокпостів.

«З ранку середи [27 квітня] кількість блокпостів буде зменшена до семи. Ми потім повідомимо окремо, які блокпости залишаться. Решта блокпостів будуть тимчасово призупинені у діяльності. Інженерні споруди на цих блокпостах будуть розгороджені задля безпеки дорожнього руху», – зазначив він. Також Олександр Богомол зауважив, що блокпости можуть відновити «у випадку погіршення ситуації».

Людей, які чергували на цих блокпостах, відправлять для виконання інших завдань на території області. «Ми збільшимо кількість піших патрулів, оскільки починається відпочинковий період, багато людей виходять у зелені зони. Ми направимо більше людей туди, щоб був порядок і люди були у безпеці», – повідомив Олександр Богомол.