Квиток у парк вартуватиме 100 грн для дітей і 120 грн для дорослих

У тернопільському парку імені Тараса Шевченка відкриють «Парк динозаврів». Неподалік озера розмістили 20 рухомих фігур рептилій, найбільша з яких досягає 4 м у висоту. Доступним парк стане від суботи, 4 грудня. Вхід у парк буде платним – 100-120 грн.

Про завершення приготувань і відкриття «Парку динозаврів» повідомила прес-служба Тернопільської міськради. За словами організаторів, усі скульптури рухаються, гарчать, кліпають очима і випускають пар. Окрім того, на території динопраку буде облаштовано різноманітні фотозони, зону палеонтологічних розкопок, діти також зможуть покататися на спині одного із динозаврів – для цього їм влаштують спеціальне родео.

Вхід на локацію буде безкоштовним для дітей віком до трьох років. Для дітей від 3 до 12 років вартість складе – 100 грн, а для підлітків від 12 років і дорослих – 120 грн. Окрім того, деякі категорії маленьких тернополян зможуть побувати в динопарку безкоштовно. «Безоплатно відвідати парк юрського періоду зможуть діти-сироти, діти з інвалідністю та їх супроводжувачі, учасники АТО, діти загиблих учасників АТО. Також не треба буде платити за вхід іменинникам, але необхідно буде показати документ, який засвідчуватиме, що саме в цей день святкують день народження», – повідомляють в міській раді Тернополя.

Знижку 50% на вхід матимуть діти з багатодітних сімей. Для того, щоб отримати безкоштовний квиток необхідно буде показати документи, які посвідчують певну соціальну категорію. Працюватиме «Парк динозаврів» з 4 грудня і до 23 січня 2022 року. Відвідати можна буде щодня з 10:00 до 21:00.