Чоловік перебігав дорогу біля автомийки

У Тернополі вранці 30 вересня водій легкового автомобіля збив на смерть пішохода. Аварія сталася на вул. 15 Квітня біля автомийки. За інформацією поліції Тернопільщини, 55-річний чоловік перебігав дорогу поза межами пішохідного переходу, коли його збив автомобіль.

Аварія на вулиці 15 Квітня сталася 7:00 30 вересня. В поліції повідомили ZAXID.NET, що 55-річний чоловік намагався перейти дорогу від обласного онкодиспансеру в напрямку до автомийки. Однак, його збив водій на автомобілі Opel Vivaro.

«На цій вулиці є регульований пішохідний перехід на перехресті вулиць 15 квітня та Злуки. Однак до нього більше ніж 100 метрів. Чоловік хотів скоротити шлях і перебігав дорогу з чотирма смугами руху. Саме у цьому місці рух пішоходам категорично заборонений», – повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

За даними поліції, водій автомобіля – це 23-річний тернополянин. Після ДТП він зупинився і викликав правоохоронців і швидку медичну допомогу. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть людини.

У водія також відібрали зразки на встановлення алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).