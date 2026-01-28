Лікар провів три операції на хребті

У Тернополі хірурга підозрюють в помилці під час операції на хребті, через що пацієнт опинився в інвалідному візку. Лікар провів хірургічне втручання, під час операції стався крововилив. Після цього медик намагався виправити свою помилку і ще два рази прооперував чоловіка.

Житель Тернополя звернувся до відомого в місті хірурга у 2022 році. Чоловік страждав на дискомфорт в спині через побутову травму. Лікар запевнив, що необхідна операція, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у середу, 28 січня.

Під час її проведення медик зробив технічну помилку, що стало причиною крововиливу. Після цього були ще дві операції, але стан пацієнта не покращився. У чоловіка повністю відмовили ноги.

«Довготривала експертиза підтвердила – лікар допустив технічну помилку, що спричинило тяжкі наслідки хворому, через які чоловік отримав інвалідність. Наразі розслідування, що проводили слідчі поліції, завершене», – зазначили в прокуратурі.

Наразі справу передали до суду. Лікаря обвинувачують за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки хворому).

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до п'яти років або виправними роботами на термін до двох років, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до двох років.