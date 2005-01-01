У Тернополі до храму УПЦ (МП) принесли «закривавлені» іграшки

Активістам згодом заблокували прохід до храму

У Тернополі представники «Правого сектору» (ПС) провели акцію, спрямовану проти Української православної Церкви Московського патріархату. До кафедрального собору собору Віри, Надії, Любові та матері їх Софії вони принесли іграшки, облиті червоною речовиною, яка мала нагадувати кров, повідомляється на сторінці обласної організації ПС у Facebook.

Зазначається, що таким чином активісти приєдналися до акції, пов'язаної з подіями в Запоріжжі, де священик УПЦ (МП) відмовився відспівати трагічно загиблу дитину через те, що вона була хрещена в УПЦ Київського патріархату.

«Коли активісти хотіли ввійти до внутрішнього двору храму, їх зустріли зі словами: «Ваш батько диявол, і молитеся ви дияволу», і зразу ж заблокували прохід. У результаті дві жінки дістали невеликі травми – їх бив промосковський монах», – йдеться в повідомленні.

Собор Софії – єдиний у Тернополі храм УПЦ (МП). В області діє 125 парафій цієї Церкви. За останні три роки близько десяти парафій УПЦ (МП) Тернопільсько-Кременецької єпархії за рішенням церковних громад перейшли під юрисдикцію УПЦ (КП).

Як писав ZAXID.NET, у Запоріжжі священик Московського патріархату відмовився відспівувати померлу 2-річну дитину, через те, що її охрестив священик Київського патріархату. Як наслідок, за закликом блогера Юрія Гудименка у багатьох містах України прокотилась акція #принесиляльку, під час якої її учасники приносили під церкви УПЦ (МП) (у т.ч. до Києво-Печерської Лаври) дитячі іграшки. У Запоріжжі охорона однієї з церков МП побила учасників цього флешмобу.

Згодом прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження через відмову священиків УПЦ Московського патріархату відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину.