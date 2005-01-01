Митрополит УПЦ (МП) заступився за підопічних через скандал із відспівуванням дитини

Митрополит Лука

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука готовий давати свідчення в межах досудового розслідування дій, скоєних представниками УПЦ (МП), що спричинили конфлікти і сутички в Запорізькій та інших областях України. Про це Лука заявив під час прес-конференції, яку провів напередодні, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, внаслідок подій у церквах Запорізької єпархії порушено вже кілька кримінальних справ.

При цьому митрополит висловив здивування з приводу претензій, пред'явлених його єпархії правоохоронними органами.

«Якщо треба я готовий дати свідчення під присягою. Порушено кілька кримінальних справ. Як я дізнався з офіційного повідомлення, ми "розпалюємо міжрелігійну ворожнечу". Але ображають нас, а розпалюємо – ми? Ми громадяни України, і те, що стосується мови – що у нас священики можуть – ніхто не забороняє (говорити українською мовою - ред). Там (у досудових розслідуваннях - ред.) написано, що ми забороняємо державну мову. Я не знаю таких заборон. ... У нас є канони, і ми живемо тими канонами, яким вже понад 2000 років. Я готовий пояснити і дати свідчення», – заявив митрополит.

Водночас згідно із даними прокуратури Запорізької області, дії представників УПЦ (МП) кваліфіковані за ч.3. ст.161 Карного Кодексу. Встановлено, що запорізької єпархією УПЦ (МП) допускається образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вибірковий підхід до виконання релігійних обрядів, надання переваги особам, які проходили обряд хрещення саме у Московському патріархаті, образа почуттів громадян за релігійними переконаннями, приниження національної честі громадян України, засудження представників церкви, які розмовляють українською мовою.

Як писав ZAXID.NET, у Запоріжжі священик Московського патріархату відмовився відспівувати померлу 2-річну дитину, через те, що її охрестив священик Київського патріархату. Як наслідок, за закликом блогера Юрія Гудименка у багатьох містах України прокотилась акція #принесиляльку, під час якої її учасники приносили під церкви УПЦ (МП) (у т.ч. до Києво-Печерської Лаври) дитячі іграшки. У Запоріжжі охорона однієї з церков МП побила учасників цього флешмобу.

Згодом прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження через відмову священиків УПЦ Московського патріархату відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину.

Після хвилі громадського обурення діями священика працівники СБУ у Запоріжжі провели обшуки у представників проросійської громадської організації «Союз православный «Радомир», яка охороняє храми Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Оперативники вилучили у них незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.