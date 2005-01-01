За останні сім років кількість прихильників УПЦ МП зменшилася майже втричі

На початку січня в Україні прокотилася хвиля акцій проти УПЦ (МП)

Кількість православних, які вважають, що пріоритетною в Україні повинна бути Українська православна Церква Київського патріархату, росте. Про це заявила на прес-конференції у четвер, 11 січня, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Сковороди НАН України Віта Титаренко, повідомляє «Укрінформ».

«Що стосується перспектив православ'я, то сьогодні 29% громадян України вважають, що православні України мають згуртуватися навколо УПЦ КП. У 2010 році цей відсоток був трохи більшим як 16%», – сказала Титаренко, коментуючи відповідні соціологічні дослідження Центру Разумкова різних років.

За її словами, думка про те, що православні церкви в Україні повинні об'єднатися в єдину церкву, яка буде домагатися незалежності, підтримали близько 20%. У 2010 році таких було лише 14%.

Водночас Титаренко розповіла, що в Україні зменшилася кількість тих, хто підтримує РПЦ.

«Про те, щоб Українська православна церква залишалася невід'ємною частиною Російської православної церкви, мріють 7,7%, в 2010 році таких було понад 22%», – констатувала науковець.

Поряд з цим, інертність українського суспільства залишається дуже високою, оскільки байдужість до цього питання висловили близько 40% - лише на 2% менше, ніж в 2010 році.

До слова, на початку січня в Україні прокотилася хвиля акцій проти УПЦ (МП) у зв'язку з відмовою священиків Запорізької єпархії цієї Церкви відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину, яка була охрещена в УПЦ КП.

11 січня прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу, в якій дії священиків кваліфікували за ч.3 ст.161 Кримінального кодексу - дискримінація за релігійною ознакою.