Священик УПЦ МП із Запоріжжя покинув єпархію через заборону йому розмовляти українською

Священик Запорізької єпархії УПЦ (МП) отець Анатолій (Ревтов)

На зборах Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату розгорівся скандал через виступ українською мовою ієрея Анатолія (Ревтова), розповів сам священик в коментарі Depo.Запоріжжя.

Інцидент трапився 10 січня. На зборах, зокрема, обговорювали коментарі священика у соцмережах з критикою проросійського курсу УПЦ МП (зокрема, стосовно скандалу після відмови священика цієї церкви відспівувати загиблу дитину, охрещену священиком Київського патріархату).

Висловити свою позицію о. Анатолію не дали – його виступ перервали, бо він розмовляв українською мовою.

«Миряни одразу закричали: “Говорите на русском”. Я їм кажу: українська — моя державна мова. А потім до мене підбігає секретар єпархії, каже: “Ты коли до нас прийшов 4 роки назад, ты говорив російською”. Кажу йому: “Але після того ваша держава напала на мою державу. Люди змінюються, я змінився”. Вони (парафіяни) кричали, штовхалися», – розповів священик.

Він розповів виданню, що тепер продовжувати служіння в УПЦ МП не зможе. А також додав, що його проукраїнські погляди вже давно призводили до непорозумінь з іншими членами єпархії.

«Ця церква не є українською. Вона використовує гроші України, заробляє на ній, і водночас ненавидить її. Яка це українська церква, якщо в ній ікона царя висить? Я єдиний в єпархії служив українською – півтора року поспіль. Один раз я намагався почати проповідь українською, іншим разом просто говорив нею з людьми в соборі – обидва рази настоятель мене за це сварив – мовляв, тебе тут ніхто не зрозуміє», – розповів о. Анатолій.

До слова, раніше у Запоріжжі священник Московського патріархату відмовився відспівувати померлу 2-річну дитину, через те, що її охрестив священик Київського патріархату. Як наслідок, за закликом блогера Юрія Гудименка у багатьох містах України прокотилась акція #принесиляльку, під час якої її учасники приносили під церкви УПЦ МП (у т.ч. до Києво-Печерської Лаври) дитячі іграшки. У Запоріжжі охорона однієї з церков МП побила учасників цього флеш-мобу.