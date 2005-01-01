Проти священиків УПЦ МП у Запоріжжі, які відмовилися відспівувати дитину, порушили справу

Священиків звинуватили в дискримінації за релігійною ознакою.

Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження у зв'язку з відмовою священиків УПЦ Московського патріархату відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину. Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу - дискримінація за релігійною ознакою, йдеться на сайті прокуратури.

«Представники Запорізької єпархії УПЦ МП допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, віддаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ МП, чим ображають почуття громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями», - сказано в повідомленні.

Також наголошують, що запорізькі священики засуджують використання представниками церкви української мови, чим принижують національну честь громадян України.

Під час слідства також перевірять ГО «Союз православний Радомир». «Деякі представники зазначених релігійних організацій останнім часом допускають висловлювання про єдність слов'янських православних народів під духовним наставництвом Російської православної церкви (РПЦ). Серед парафіян храмів поширюється інформація про необхідність об'єднання України з Росією і засуджується європейський напрямок розвитку нашої держави, засуджується проведення антитерористичної операції, а також виправдовуються агресивні дії Російської Федерації стосовно України», - заявили у прокуратурі.

Слідство доручено управлінню СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, скандал навколо Запорізької УПЦ МП виник після того, як місцеві священики відмовилися відспівувати трагічно загиблу дитину, тому що вона була хрещена у Київському патріархаті.

Раніше ZAXID.NET писав, що священик УПЦ МП із Запоріжжя покинув єпархію через заборону йому розмовляти українською. Інцидент трапився 10 січня. На зборах, зокрема, обговорювали коментарі священика у соцмережах з критикою проросійського курсу УПЦ МП.