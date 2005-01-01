Проти священиків УПЦ МП у Запоріжжі, які відмовилися відспівувати дитину, порушили справу

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 18:095071

До теми

Проти священиків УПЦ МП у Запоріжжі, які відмовилися відспівувати дитину, порушили справу
фото Nina Zelenko
Священиків звинуватили в дискримінації за релігійною ознакою.

Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження у зв'язку з відмовою священиків УПЦ Московського патріархату відспівувати трагічно загиблу дворічну дитину. Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу - дискримінація за релігійною ознакою, йдеться на сайті прокуратури.

«Представники Запорізької єпархії УПЦ МП допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, віддаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ МП, чим ображають почуття громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями», - сказано в повідомленні.

Також наголошують, що запорізькі священики засуджують використання представниками церкви української мови, чим принижують національну честь громадян України.

Під час слідства також перевірять ГО «Союз православний Радомир». «Деякі представники зазначених релігійних організацій останнім часом допускають висловлювання про єдність слов'янських православних народів під духовним наставництвом Російської православної церкви (РПЦ). Серед парафіян храмів поширюється інформація про необхідність об'єднання України з Росією і засуджується європейський напрямок розвитку нашої держави, засуджується проведення антитерористичної операції, а також виправдовуються агресивні дії Російської Федерації стосовно України», - заявили у прокуратурі.

Слідство доручено управлінню СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, скандал навколо Запорізької УПЦ МП виник після того, як місцеві священики відмовилися відспівувати трагічно загиблу дитину, тому що вона була хрещена у Київському патріархаті.

Раніше ZAXID.NET писав, що священик УПЦ МП із Запоріжжя покинув єпархію через заборону йому розмовляти українською. Інцидент трапився 10 січня. На зборах, зокрема, обговорювали коментарі священика у соцмережах з критикою проросійського курсу УПЦ МП.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Священик УПЦ МП із Запоріжжя покинув єпархію через заборону йому розмовляти українською ZAXID.NET
Гібридне православ’я.
Про міжконфесійний діалог з канібалами ZAXID.NET
У Києві активісти блокували в’їзд до Києво-Печерської лаври ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук