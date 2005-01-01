В охоронців запорізьких церков УПЦ МП вилучили незареєстровану зброю

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 20:362030

До теми

В охоронців запорізьких церков УПЦ МП вилучили незареєстровану зброю
фото прес-центру СБУ

Працівники Служби безпеки України у Запоріжжі провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації «Союз православный «Радомир», яка охороняє храми Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату

Оперативники спецслужби під час обшуку, який відбувся напередодні, вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту, повідомив прес-центр СБУ в п’ятницю, 12 січня.

«Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО “Радомир” надавала так звані охоронні послуги Запорізькій єпархії Української православної церкви. Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України. Тривають слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 січня священик УПЦ МП із Запоріжжя покинув єпархію через заборону йому розмовляти українською мовою.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Священик УПЦ МП із Запоріжжя покинув єпархію через заборону йому розмовляти українською ZAXID.NET
За останні сім років кількість прихильників УПЦ МП зменшилася майже втричі ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук