В охоронців запорізьких церков УПЦ МП вилучили незареєстровану зброю

Працівники Служби безпеки України у Запоріжжі провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації «Союз православный «Радомир», яка охороняє храми Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату

Оперативники спецслужби під час обшуку, який відбувся напередодні, вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту, повідомив прес-центр СБУ в п’ятницю, 12 січня.

«Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО “Радомир” надавала так звані охоронні послуги Запорізькій єпархії Української православної церкви. Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України. Тривають слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 січня священик УПЦ МП із Запоріжжя покинув єпархію через заборону йому розмовляти українською мовою.