У Тернополі скасували заборону на продаж алкоголю. Придбати алкогольні напої у магазинах можна буде з 11 до 17 години. Зазначається, що рішення прийняли для недопущення торгівлі фальсифікованим алкоголем.

Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, продавати алкоголь у місті можна буде з суботи, 16 квітня. У магазинах алкогольні напої можна буде придбати з 11:00 до 17:00, у закладах харчування – до 21:00.

«Відповідне рішення прийнято місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді з метою недопущення торгівлі контрафактною продукцією, уникнення поширення неякісного та фальсифікованого алкоголю, враховуючи наближення Великодніх свят та беручи до уваги рішення Ради оборони Тернопільської області від 14 квітня», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення, працівникам у формі одягу правоохоронних органів, військовослужбовцям, територіальній обороні, Нацгвардії України та іншим особам зі зброєю відпускати алкогольні вироби заборонено.

Напередодні, 14 квітня, заборону на продаж алкоголю скасували у Рівненській області. Натомість на Волині «сухий» закон скасували ще 22 березня.