Його затримали при передачі хабаря в сумі 500 доларів

У Тернополі правоохоронці та працівники Служби безпеки України на хабарі викрили митника. Співробітник Тернопільської митниці вимагав за розмитнення кожного авто по 100 доларів. Про такі незаконні вимоги правоохоронців повідомив житель сусідньої області. Зловмиснику повідомили про підозру.

За даними слідства, житель іншої області запланував провести процедуру розмитнення автомобілів на Тернопільській митниці, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 13 лютого. Для цього чоловік звернувся в цю структуру.

Один із співробітників тернопільської митниці запропонував швидко і безперешкодно оформити автомобілі, які були ввезені на територію України. За розмитнення кожної автівки працівник митниці зажадав по 100 доларів хабаря. Клієнт погодився на таку суму, однак потім про вимагання заявив в правоохоронні структури.

За розмитнення п’яти автомобілів чоловік на зустріч до митника приніс 500 доларів. Після передачі хабаря посадовця затримали працівники СБУ.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили митнику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Вимагання й отримання неправомірної вигоди головного інспектора Тернопільської митниці). Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання митнику запобіжного заходу.