Інспекторка Чернівецької митниці разом зі спільником уникнули покарання за організацію каналу виїзду ухилянтів в Румунію. Суд визнав жінку і чоловіка винним у злочині, одна звільнив від покарання призначивши їм терміни з обмеження волі та умовного покарання. Окрім того, інспекторка перерахувала на ЗСУ 50 тис. грн, а її спільник – 200 тис. грн.

Вийти на незаконний канал перетину кордону ухилянтами правоохоронцям вдалося завдяки затриманому військовозобов’язаному чоловікові. Його прикордонники зловили неподалік від державного кордону. Ухилянт розповів, що у незаконному проникненні в Румунію йому допомагала інспекторка митниці та ще один місцевий чоловік.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували що організацією незаконного бізнесу займалася державна інспекторка відділу митного оформлення №4 митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Ганна Кольцюк. До своє справи вона долучила жителя с. Коровія Чернівецького району Юрія Дубінського.

На початку жовтня 2022 року чиновниця дізналася, що один із незнайомих чоловіків планував виїхати за межі України. Жінка дістала контакти майбутнього клієнта і зателефонувала йому, щоб домовитися про особисту зустріч. Також через телефон інспекторка зазначила, що вартість переправлення його через державний кордон поза межами пункту пропуску буде коштувати 4700 євро. З цих грошей 700 євро він повинен залишити їй, а 4000 євро повинен мати біля себе, оскільки ці кошти він має передати безпосередньою особам, які будуть його переводити.

«За півтори тижня, 13 жовтня, інспекторка особисто зустірлася з клієнтом біля центрального входу до торгівельного центру. Вони зайшли всередину і чоловік передав їй 100 євро авансу. Під час цієї зустрічі обвинувачена пояснила, що ухилянта переводитимуть інші люди в Румунію полями та лісами, а також зазначила, як він повинен діяти під час вказаного незаконного перетину», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 16 вересня.

Жінка також зазначила, що чоловік повинен їй передати ще 700 євро за надані послуги, а місце і точну дату відправки через кордон, повідомить йому додатково. Наприкінці жовтня вони зустрічалися знову, і тоді клієнт передав їй ще 100 євро, а ще 600 євро пообіцяв перекинути на банківську картку.

Інспекторка зазначила, що через месенджер Signal скине військовозобов’язаному координати і контакти свого спільника, який повинен його перевести через кордон. При собі клієнт мав мати решту суми 4000 євро.

«Однак спільник інспекторки 26 жовтня 2022 року перебував на території Румунії, тому не мав змоги здійснити відправку ухилянта через державний кордон. Обвинувачений зателефонував до свого знайомого і повідомив, що він повинен зустріти людину в місті Чернівцях і відвести його в село Купка Чернівецького району в місце, яке знаходиться на відстані 200 метрів від траси, перед лісопосадкою. Там приїде людина, яка переправить особу через кордон поза пунктом пропуску», – йдеться у вироку.

Чоловіка доставили до населеного пункту, однак там ухилянта та спільників організатора незаконного каналу переправлення ухилянтів за кордон затримали прикордонники та правоохоронці. Потерпілий розповів поліцейським, хто і як допомагав йому потрапити в Румунію.

В судовому засіданні обвинувачена інспекторка митної служби свою вину у вчиненні злочину визнала повністю та попросила суд її суворо не карати та не позбавляти волі. Також вину визнав і її спільник. Суд врахував пом’якшуючу обставину те, що і жінка, і чоловік перерахували на потреби ЗСУ 50 тис. грн і 200 тис. грн. Також інспекторка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а обвинувачений має непрацездатну дружину і хвору матір-пенсіонерку.

Суддя Глибоцького районного суду визнав винною Ганну Кольцюк в незаконному переправленні ухилянтів за кордон і призначив їй покарання у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в митних органах строком на 3 роки. Також жінку позбавили спеціального звання інспектора митної служби І-го рангу.

Обвинуваченого спільника Юрія Дубінського суд визнав винним у злочині і призначив йому міру покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Однак, звільнив його від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3-річного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення. Обвинувачені також мають заплатити понад 16 тис. грн судових витрат кожен. На вирок суду може бути подана апеляція.