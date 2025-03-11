Через аварію утворився кілометровий корок

У Тернополі вранці 11 березня автомобіль на швидкості збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Смертельна аварія трапилася на вул. Об'їзній. На цій ділянці дороги утворився кілометровий корок.

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася близько 6:30 11 березня. Про аварію на спецлінію поліції повідомили очевидці події. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 11 березня.

Правоохоронці з’ясували під час перевірки, що 38-річний водій автомобіля марки Lada здійснив наїзд на 57-річного велосипедиста. Волій двоколісного транспорту від удару авто впав на асфальт і отримав важкі травми. На місце ДТП також викликали бригаду швидкої допомоги, однак медики лише зафіксували смерть чоловіка, адже травми виявилися несумісні з життям.

За фактом наїзду авто на велосипедиста правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Якщо його провину доведуть в суді, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.