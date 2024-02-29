Провірку лічильників безпосередньо в квартирі здійснює працівник водоканалу

У Тернополі працівники водоканалу складатимуть адмінпротоколи за втручання в роботу квартирних лічильників на воду. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 28 лютого. Якщо інженер КП «Тернопільводоканалу» помітить, що на абонентському лічильнику скручені показники, то зможе такого споживача притягнути до відповідальності.

Працівники «Тернопільводоканалу» зможуть складати протоколи про адмінпорушення за втручання в роботу абонентських лічильників на воду. Раніше такі акти мали право складати лише працівники муніципальної інспекції, які були змушені разом з представниками комунального підприємства проводити повірки лічильників.

«Члени виконавчого комітету під час засідання внесли зміни до рішення “Про визначення посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення”. Прийняли це для того, щоб своєчасно виявити порушення та притягнути до відповідальності недобросовісних споживачів», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Під час засідання виконкому дозволили складати адмінпротоколи контролерам відділу розрахунків населення, водопровідного господарства абонентного відділу та відділу водоканалізаційної інспекції. Якщо втручання в роботу лічильника виявлять, то працівники водоканалу зафіксують порушення за ст. 103-1, 103-3 КУпАП. Відповідно абонемент буде змушений заплатити штраф до 3400 гривень. Якщо споживач буде спеціально перешкоджати працівникам комунального підприємства знімати показники, то людина платитиме штраф в розмірі до 2550 гривень.