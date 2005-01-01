У Тернополі п’яний чоловік, якого непритомним забрали з вулиці, у «швидкій» побив медсестру

У Тернополі п’яний чоловік, якого непритомним забрали з вулиці медики, у кареті швидкої допомоги побив медсестру. Про це повідомила прес-служба поліції Тернополя у четвер, 11 січня, на сторінці у Facebook.

Як розповіли у відомстві, патрульні отримали повідомлення, що на одній із зупинок громадського транспорту себе вів неадекватно чоловік. Прибувши на виклик, інспектори виявили громадянина, який лежав непритомний перед автобусом. Патрульні відразу викликали швидку. Чоловік, за словами поліцейських, ймовірно перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Коли бригада медиків транспортувала громадянина в кареті швидкої допомоги, він почав вести себе неадекватно та вдарив медсестру по обличчю.

Патрульні доставили дебошира до відділку поліції, де встановили особу та склали 2 адміністративні протоколи: за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) та злісну непокору законній вимозі поліцейських (ст.185 КУпАП).

Як інформував ZAXID.NET, на Хмельниччині п’яний чоловік з ножем важко поранив поліцейського. Мотиви злочину наразі встановлюються.