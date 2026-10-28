Тепло надходитиме до осель мешканців поступово впродовж трьох діб

З середи, 28 жовтня, у Тернопільській громаді розпочався опалювальний період. Тепло поступово подаватимуть у квартири протягом трьох днів. Про це повідомили на сайті Тернопільської міськради.

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Рішення про початок роботи котелень прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради 28 жовтня. Воно пов’язане зі зниженням середньодобової температури повітря на території міста та громади в цілому.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» зазначили, що запуск системи опалення – це технологічний процес, який потребує часу. Тепло надходитиме до осель мешканців поступово впродовж трьох діб.

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За цей час тернополян просять забезпечити доступ до будинків і помешкань для проведення необхідних робіт у разі несправностей у системі опалення. Спеціалісти теплопостачальних підприємств та аварійних служб у ці дні працюватимуть у посиленому режимі. Якщо в багатоквартирному будинку виникнуть проблеми з опаленням, мешканцям радять звертатися до ОСББ або підприємства, яке обслуговує будинок.

Додамо, що сьогодні також опалювальний сезон стартував у Рівному та Хмельницькому. У Рівному опалення планують увімкнути 30 жовтня. А в місті Ковель на Волині з 20 жовтня почали опалювати заклади освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.