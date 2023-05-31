В 11 пацієнтів з 20 проопераваних, меланому виявили на ранній стадії

До спеціалістів Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру у травні, коли тривала акція з раннього виявлення раку шкіри, зокрема, меланоми, звернулося 495 мешканців області різного віку. У 34 з них було виявлено рак шкіри, 20 пацієнтів з меланомою прооперовано.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора Львівського онкоцентру Олег Дуда, люди зверталися і за скеруванням сімейних лікарів, і без них. Серед тих, хто прийшов на консультацію в онкоцентр, було 125 пацієнтів без скерування. Під час акції обстеження їм провели безкоштовно, поза акцією для пацієнтів зі скеруванням консультації безкоштовні, без скерування – платні.

Наймолодший пацієнт, я кого виявили меланому, має 38 років, найстарший – 82.

Із 20 пацієнтів, яких прооперували з приводу меланоми, в 11 пацієнтів захворювання виявили на ранній стадії. Під час оперативного втручання хірурги використали технологію визначення сторожових лімфовузлів, тих, які є найближчими до меланоми. Це дозволило їм з високою ймовірністю визначити, чи є метастаз в сторожовому вузлі чи ні і чи треба робити додаткову операцію.

У дев’ятьох хворих меланому виявили на пізніх стадіях, але не фатальних. Просто на їх лікування, за словами Олега Дуди, треба витратити більше коштів і часу.

Олег Дуда каже, що кількість хворих, в яких під час акції виявили рак шкіри, зокрема меланому, буде більше, бо декого скерували з району в онкоцентр, а людина з якихось причин не змогла приїхати чи відклала консультацію і зробить це вже у червні.

Нагадаємо, меланома – це злоякісне новоутворення шкіри. Одне з найбільш небезпечних захворювань серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи. До 70% випадків меланоми шкіри виникає в ділянці пігментної плями чи родимки. Вона може дати метастази в легені, нирки, печінку, мозок тощо і хворі, здебільшого, помирають від тих ускладнень.