З 1 листопада виїзна бригада перинатального центру працюватиме у трьох громадах Рівненщини

У листопаді 2024 року мобільні бригади обласного перинатального центру працюватимуть у Рівненському районі. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть жителів 20 населених пунктів у Здолбунівській, Мізоцькій та Здовбицькій громадах.

Як повідомив 31 жовтня у Telegram голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, до складу бригади входять: терапевт, акушер-гінеколог, мамолог, медсестра, а також уролог. Жителі сіл матимуть змогу здати аналіз на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С. Фахівці безплатно й анонімно обстежать жінок і чоловіків, візьмуть необхідні проби та проведуть УЗД.

«Перинатальний центр організовує такі виїзди щомісяця вже понад два роки. За цей час медикам вдалося побувати більш, ніж у половині населених пунктів області. Це особливо зручно для мешканців віддалених сіл, які не мають змоги приїхати на обстеження у Рівне», – розповів ZAXID.NET радник голови обласної ради Іван Марчук.

Фахівчиня зі звʼязків з громадськістю та засобами масової інформації Рівненського обласного перинатального центру Алла Піщалюк уточнила ZAXID.NET, що виїзні бригади почали працювати з початку повномасшабного вторгнення, оскільки мешканцям деяких сіл було проблематично дістатися на прийом до лікарів.

«Перевагою виїзних прийомів є доступність. Усі витрати за обстеження пацієнтів покриває ЮНІСЕФ. У середньому лікарі оглядають за день до 25 людей», – зазначила Алла Піщалюк.

Графік прийомів у листопаді:



1 листопада - с. П`ятигори, Здолбунівська ТГ

4 листопада - с. Залісся, Здовбицька ТГ

5 листопада – с. Миротин, Здовбицька ТГ

6 листопада - с. Кунин, Здовбицька ТГ

7 листопада – с. Уїздці, Здовбицька ТГ

8 листопада – с. Івачків, Здовбицька ТГ

11 листопада – с. Орестів, Здолбунівська ТГ

12 листопада – с. Буща, Мізоцька ТГ

13 листопада – с. Стара Мощаниця, Мізоцька ТГ

14 листопада – с. Нова Мощаниця, Мізоцька ТГ

15 листопада – с. Дермань І, Мізоцька ТГ

18 листопада – с. Цурків, Мізоцька ТГ

20 листопада – с. Дермань ІІ, Мізоцька ТГ

21 листопада – с. Будераж, Мізоцька ТГ

22 листопада – с. Спасів, Мізоцька ТГ

25 листопада – с. Білашів, Мізоцька ТГ

26 листопада – с. Півче, Мізоцька ТГ

27 листопада – с. Мізоч, Мізоцька ТГ

28 листопада – с. Ступно, Мізоцька ТГ

29 листопада – с. Глинськ, Здолбунівська ТГ



Охочим записатись на консультативний прийом рекомендують уточнити інформацію у своїх сімейних лікарів.

Додамо, що після семирічної перерви роботу виїзних бригад відновив і Рівненський обласний шкірвендиспансер. 7 листопада спеціалісти медзакладу проведуть прийом у Володимирецькому ЦПМСД, 28 листопада – у Корецькому ЦПМСД, а 12 грудня – у Демидівському ЦПМСД.