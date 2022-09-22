Невеликий провулок у центрі міста веде до Вірменської церкви

У місті Бережани на Тернопільщині з'явився провулок імені Гонгадзе. Неподалік цього провулку в дитинстві проживала вдова вбитого українського журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава. Відомо, що раніше провулок не мав ніякої назви.

Як розповіла Мирослава Гонзадзе, у Бережанах вона провела своє дитинство. «У Бережанах, місті мого дитинства, буде провулок Гонгадзе. Саме там, де я прожила перші 17 років свого життя. Дякую», – написала вона у Facebook.

У коментарях міський голова Ростислав Бортник написав, що це «найменше, що він міг зробити».

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET начальниця відділу культури, туризму та релігії Бережанської міськради Олена Мельничук, ініціатором нової назви став міський голова. Проект рішення підтримали депутати на сесії 20 вересня.

За її словами, раніше цей провулок у центрі міста не мав назви. Він доволі невеликий: довжина становить не більше 60 метрів. Неподалік цього провулку розміщений будинок, де колись проживала Мирослава Гонгадзе, пояснила посадовиця.

Також під час цієї ж сесії депутати прийняли рішення про перейменування восьми вулиць, які мали назви на честь російських діячів. До прикладу, вулицю Червону перейменували на вулицю Героїв УПА, а вулицю Гагаріна – на честь відомого українського поета Василя Стуса.