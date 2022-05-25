Для розвантаження центру Чернівців від автомобілів та через збільшення кількості людей у місті планують розширити зону для пішоходів, проте лише на вихідні та свята. Наразі пропозицію закрити для транспорту центральні вулиці Чернівців розглянула комісія з організації та безпеки дорожнього руху, далі його має затвердити міськвиконком. Експеримент із розширенням пішохідної зони триватиме два місяці.

Про рішення комісії зробити центральні вулиці Чернівців пішохідними повідомило Медіа-агентство «АСС» з посиланням на заступника мера Чернівців Василя Зазуляка. За його словами, засідання комісії з організації та безпеки дорожнього руху відбулось у понеділок, 23 травня. Відповідно до рішення, у вихідні та святкові дні пішохідними будуть вулиці Франка, Міцкевича, Бетховена, Університетська та площі Театральну, Центральну, Філармонії. Рішення комісії має затвердити міськвиконком. Загалом експеримент із пішохідним центром у Чернівцях триватиме два місяці.

Ініціатор розширення пішохідної зони у Чернівцях – старший інспектор відділу архітектури управління містобудування Чернівецької міськради Богдан Старик зазначив, що основні причини розширення зони для пішоходів – необхідність розвантажити центр від автомобілів, а також – збільшення кількості людей у місті.

Фото Богдана Старика, Facebook

«Аргументів за впровадження такої зони саме зараз можна навести дуже багато. Серед основних – збільшення кількості людей в місті, перевантаження вулиці Кобилянської, дотримання стандартів сталого розвитку та виведення авто з центру міста, різке зменшення кількості авто на вихідних в місті, різке збільшення кількості "малого" електротранспорту в місті», – повідомив Богдан Старик у Facebook. Також він додав, що громадський транспорт курсуватиме за визначеними маршрутами без змін.