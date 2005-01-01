У центрі Кам'янця-Подільського у порожньому готелі сталася масштабна пожежа

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області вчора, 2 червня, сталася пожежа в будівлі колишнього готелю «Україна». Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.

«2 червня о 20:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу недіючої будівлі колишнього готелю «Україна» в м. Кам'янець-Подільський на вул. Л. Українки», – йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце інциденту, рятувальники встановили, що горить покрівля будівлі готелю. О 22:10 пожежу площею 300 кв. м. було локалізовано, а о 22:30 - ліквідовано.

«Всього до гасіння пожежі було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки і 25 рятувальників, зокрема підрозділів місцевих пожежних команд та добровільних пожежних дружин гарнізону. Нещасних випадків на пожежі не було», – зазначили рятувальники.

Відео ДСНС

Зараз будівля не експлуатується і перебуває на реконструкції з 2000 року. Тому на момент виникнення пожежі ні персоналу, ні гостей у будівлі не було.

Відео Вечірній Кам'янець

«Серед причин, що розглядаються під час слідства, яке проводять правоохоронні органи, - підпал та необережне поводження з вогнем невстановленою особою», – йдеться у повідомленні ДСНС.