Під час конфлікту між водіями евакуатора та автомобіля Lexus водій іномарки наніс ножове поранення опоненту

У Києві на Печерську 8 червня невідомий завдав ножового поранення водію евакуатора, повідомили у поліції Києва.

«За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події», — йдеться у повідомленні.

Подія трапилася на вулиці Шота Руставелі. Пораненому надали необхідну допомогу. Наразі правоохоронці розшукують зловмисника для встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, 25 лютого 23-річний мешканець Стрия накинувся з ножем на чоловіка, який, на його думку, припаркував свій автомобіль з порушеннями. Після цього нападник втік, але поліцейські його швидко розшукали.