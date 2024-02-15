Вбиральню встановлять на просп. Свободи біля старих підземних громадських туалетів

На проспекті Свободи у Львові встановлять автоматизовану інклюзивну вбиральню. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 14 лютого.

Вбиральню облаштують на просп. Свободи, 7, де раніше планували встановити першу модульну громадську вбиральню. Галицька районні адміністрація має укласти меморандум про співпрацю з Львівською обласною організацією «Реабілітація осіб з інвалідністю» та забезпечити виконання безпосередніх робіт за кошти інвесторів, а «Львівводоканал» – підключити вбиральню до комунальної мережі. Пошуком інвесторів буде займатися ГО «Реабілітація осіб з інвалідністю».

«Ми укладемо меморандум про співпрацю з Львівською обласною організацією «Реабілітація осіб з інвалідністю» для проведення робіт з встановлення інклюзивної модульної вбиральні на пр. Свободи, 7. Галицька адміністрація визначена замовником з організації цих робіт, а організація «Реабілітація осіб з інвалідністю» займається пошуком інвесторів, які їх профінансують. Відтак, якщо буде фінансування ми готові реалізувати цей проект», – пояснила голова Галицької РА Галина Гладяк.

Нагадаємо, у 2021 році Львівська міськрада анонсувала встановлення першої автоматизованої вбиральні вартістю 4 млн грн. Однак тоді роботи так і не розпочали. Рішенням від 14 лютого виконком скасував рішення про встановлення цієї вбиральні.