У Рівному водій Audi під наркотиками порушив ПДР

У неділю, 3 березня, поліцейські розшукали водія, який порушив ПДР у центрі Рівного. У чоловіка були ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, він позбавлений права керувати транспортними засобами. На порушника склали два адміністративні матеріали, а автомобіль вилучили на штрафмайданчик.

Як повідомили в патрульній поліції Рівненщини, про водія-порушника правоохоронці дізналися із соцмереж – відео, де Audi виїжджає на зустрічну смугу на вулиці Соборній в Рівному, опублікували 3 березня в телеграм-каналі «Рівне 1283».

«Інспектори розшукали транспортний засіб та його водія. Під час спілкування в чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду у встановленому законом порядку керманич відмовився. До того ж, патрульні з'ясували, що чоловік позбавлений права керування транспортним засобом та вже двічі протягом року притягався до відповідальності за керування в стані сп'яніння», – зазначили в поліції.

На водія склали адмінматеріали за ч. 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння особою, яка протягом року двічі притягувалася до відповідальності за це правопорушення) та за ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. За скоєне чоловіку загрожує 51 тис. грн штрафу із позбавленням права керування на десять років і конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на десять років та конфіскацією транспортного засобу. Його відсторонили від керування, а автомобіль евакуювали на арештмайданчик.