Водій сам показав поліцейським пакет з імовірно наркотичною речовиною

Уночі на 11 лютого патрульна поліція Львова виявила на проспекті Свободи водія з ознаками наркотичного сп’яніння. Попри заборону подальшого руху, водій втік. Затримали його вже за Львовом, повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини.

23-річного водія зупинили близько 1:00 через те, що він заїхав у пішохідну зону. Чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння, але від перевірки відмовився. На нього оформили протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та постанову за відсутність усіх необхідних документів для керування автомобілем.

Чоловіка попередила, що здійснювати подальший рух заборонено. Та водій скористався моментом, коли до поліцейських підійшла юрба людей і поїхав. Патрульні почали переслідування.

Водій ігнорував усі вказівки про зупинку, об'їхав штучну перешкоду та грубо порушував ПДР. Його зупинили за Львовом і оформили ще один протокол за керування автомобілем у нетверезому стані, а також – за невиконання вимог про зупинку та винесли постанову.

На запитання, чи є заборонені предмети чи речовини в автомобілі, водій показав zip-пакет із подрібненою речовиною, імовірно, наркотичною, під килимком біля водійського сидіння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речовину вилучили на експертизу.

Попередня кваліфікація події – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту КК України (за ч. 1 ст. 309). Санкція статті передбачає або штраф, або виправні роботи, або арешт, або позбавлення волі терміном до п’яти років.

У патрульній поліції Львівської області додали, що за минулу ніч – з 10 на 11 лютого – склали 19 протоколів за кермування автомобілем у стані сп’яніння (ст. 130).