На збірному пункті військовозобов'язаних в одному з ТЦК Полтавщини знайшли тіло чоловіка з ознаками самогубства. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП 22 жовтня.

У понеділок, 21 жовтня, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних на Полтавщині знайшли тіло чоловіка. У ТЦК наголошують, що на його тілі слідів насилля не виявили, однак помітили явні ознаки того, що він вкоротив собі віку.

До пункту попереднього збору військовозобов'язаного доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку. Чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію, тому готували повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Минулого року він вже був засуджений за цією статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну.

«Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи», – наголошують у дописі.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомляє, що трагічний інцидент стався у Щербанівській громаді.

«Чоловік повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники», – йдеться у повідомленні.

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв розповів виданню, що правоохоронці розпочали провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». Триває слідство.

Нагадаємо, у липні у місті Вараш на Рівненщині чоловік, якого затримали співробітники ТЦК, намагався вкоротити собі віку. Дорогою до центру комплектування та соціальної підтримки, він дістав ключ і почав ним різати собі вени.