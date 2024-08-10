Зі слів колишньої дружини Сергія Швидака, чоловік має велику кількість зброї вдома

У Броварах Київської області помічник судді Господарського суду Києва Сергій Швидак нібито намагається приховати від журналістів, що його 12-річна донька стріляла собі у голову. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», опублікованому у п’ятницю, 9 серпня.

Про інцидент з дівчинкою журналістам повідомила її мама й колишня дружина Сергія Швидака Олена Сивак. За її словами, колишній чоловік кілька років тому відібрав у неї двох спільних дітей і перешкоджає спілкуванню з ними. Тому Олена Сивак змушена збирати інформацію про стан здоровʼя дитини через запити та офіційне листування.

Інцидент з пістолетом, за даними поліції, стався 23 липня у домі помічника судді. Після пострілу дівчинка з пораненням голови потрапила до лікарні, куди її привіз 40-річний батько.

«Під час обстеження у голові дівчинки виявили предмет, схожий на кулю. Дитина кілька разів змінювала свідчення про події того дня, а її батько Сергій Швидак намагався переконати журналістів, що у голові його доньки нічого немає», – ідеться у матеріалі.

Головна спеціалістка відділу комунікацій ГУНП в Київській області Яна Єрмоленко розповіла, що, згідно з першою версією дівчинки, вона гралася на скейтборді й впала. У процесі обстеження лікарів і рентгену було виявлено предмет, схожий на кулю. Після цього дитина сказала, що вона гралася по вулиці, у своєму селі, де проживає, і в кущах знайшла предмет схожий на пістолет. Вона ним, мовляв, гралася і натиснула на спусковий гачок. Також, зі слів пресофіцерки, зброя була не вогнепальною, а сам пістолет наразі не знайдено.

Мати 12-річної дівчинки Олена Сивак дізналася про інцидент з пістолетом від знайомих. За її словами, спочатку ані поліція, ані лікарі не надавали інформації. Ніхто не казав їй прямо, що в голові у дівчинки – куля, її намагалися переконати, що донька впала зі скейта, підкреслюють журналісти.

Під час однієї з поїздок до лікарні журналістка «Слідства.Інфо» поспілкувалася з батьком дівчинки. Він намагався переконати її у тому, що в голові дівчинки немає жодного стороннього предмету.

Сергій Швидак запевняв журналістку у тому, що в голові дочки немає жодного стороннього предмету (Скриншот з відео)

Попри коментарі Сергія Швидака, згідно з результатами комп’ютерної томографії, в голові 12-річної дівчинки все ж таки знаходиться стороннє тіло. Згодом медичний заклад, де лікували постраждалу дівчинку, надав її матері лист з перебігом подій.

«… самостійно, у супроводі батька о 17 годині 50 хвилині 23 липня 2024 року звернулась зі скаргами на головний біль, відкриту рану голови, загальну слабкість. Зі слів пацієнтки, травмувалась о 13 годині цього ж дня вдома, вистріливши з травматичної зброї гумовою кулею собі в голову. При виконанні обстеження виявлено стороннє тіло в м’яких тканинах скроневої області справа», – йдеться у відповіді Броварської лікарні.

Журналістам також стало відомо, що 12-річній дівчинці зробили МРТ мозку. За результатами досліджень, у лобній та скроневій частинах голови виявили дві ділянки зі запаленнями. За словами мами дівчинки, операцію з видалення стороннього тіла з голови її дитини наразі чомусь не проводили.