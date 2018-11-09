У Туреччині арештували українку за перевезення кокаїну

В аеропорту турецького Стамбула заарештували українку за перевезення 2 кілограмів кокаїну у своїй валізі, повідомила місцева агенція Anadolu. Зазначимо, що інформація про це з’явилася ще у середу, 7 листопада.

Українка прибула в турецький аеропорт Ататюрка з бразильського міста Сан-Пауло 31 жовтня. В аеропорту її валізу обстежили працівники відділу боротьби з наркотиками.

Джерело з правоохоронних органів повідомило Anadolu, що у валізі знайшли 2 кілограми 50 грамів кокаїну, захованих у консервних бляшанках.

Наразі жінку взяли під варту, її ім’я невідоме.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Малайзії Верховний суд засудив українку до довічного позбавлення волі за перевезення наркотиків.