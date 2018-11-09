У Туреччині арештували українку за перевезення кокаїну

Жінка привезла до Стамбула з Бразилії понад 2 кг наркотиків у своїй валізі

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:244250

До теми

В аеропорту турецького Стамбула заарештували українку за перевезення 2 кілограмів кокаїну у своїй валізі, повідомила місцева агенція Anadolu. Зазначимо, що інформація про це з’явилася ще у середу, 7 листопада.

Українка прибула в турецький аеропорт Ататюрка з бразильського міста Сан-Пауло 31 жовтня. В аеропорту її валізу обстежили працівники відділу боротьби з наркотиками.

Джерело з правоохоронних органів повідомило Anadolu, що у валізі знайшли 2 кілограми 50 грамів кокаїну, захованих у консервних бляшанках.

Наразі жінку взяли під варту, її ім’я невідоме.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Малайзії Верховний суд засудив українку до довічного позбавлення волі за перевезення наркотиків.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Малайзії українку засудили до довічного ув'язнення ZAXID.NET
У Павлограді активісту «Нацдружин», який боровся з наркорекламою, проломили голову ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук