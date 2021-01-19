Берегова охорона Туреччини ввечері 18 січня знайшла тіла ще двох українців, які загинули внаслідок аварії суховантажу Arvin. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрія Білика.

Через складні погодні умови було важко витягувати тіла потонулих. Довелося залучати додаткову рятувальну техніку. Згодом тіла дістали з моря та згодом доправили до моргу місцевої лікарні.

Упізнання тіл підтвердило, що загиблі є громадянами України. Наразі рятувальники продовжують шукати ще трьох членів екіпажу судна.

Зазначається також, що врятовані українські моряки, які були виписані сьогодні з лікарні, нині перебувають в готелі, харчуванням та всім необхідним вони забезпечені. Планується, що завтра вони вирушать в Анкару, звідки вилетять до України.

Нагадаємо, що у неділю, 17 січня, біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin. Загалом на борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України.

За попередньою інформацією, аварія сталася через сильний шторм. Як свідчать дані проекту з відстежування суден MarineTraffic, суховантаж ходив під прапором Палау, а його власником є українська компанія з Одеси Tesoro Marine LLC.