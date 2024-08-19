Аварія сталася 19 серпня поблизу села Тязів на Прикарпатті

У понеділок, 19 серпня, на трасі Н-09 Мукачево – Львів поблизу села Тязів на Прикарпатті внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули двоє людей. До ліквідації наслідків ДТП залучили 18 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, виклик про аварію у селі Тязів надійшов о 12:07.

«Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували 2 постраждалих осіб, яких передали медикам, а також деблокували тіла 2 загиблих осіб з понівечених транспортних засобів. Також надзвичайники від’єднали клеми акумуляторів автівок, щоб запобігти виникненню пожежі», – інформують в ДСНС.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 18 рятувальників та 4 одиниці техніки. Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці.