ДТП трапилась між селами Червоне та Велика Вільшаниця Золочівського району

На Львівщині зіткнулись автомобіль BMW 535 та вантажівка Renault Magnum. Унаслідок ДТП водійка легковика загинула на місці, пасажирка BMW та водій вантажівки отримали важкі травми.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 16 січня, близько 14:30, між селами Червоне та Велика Вільшаниця Золочівського району. На трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська зіткнулися автомобіль BMW 535, за кермом якого була 25-річна мешканка Тернополя, та вантажівка Renault Magnum, якою керував 64-річний мешканець Тернопільської області.

Від отриманих унаслідок ДТП травм водійка легковика загинула на місці події. Водій вантажівки та пасажирка BMW 535, 24-річна мешканка Тернополя, важко травмували, їх госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.