Споживачів і заклади харчування у Великій Британії та Шотландії закликали не їсти ці яйця

Агентства з харчових стандартів Великої Британії та Шотландії видали термінове попередження і закликали не вживати в їжу яйця, завезені з України. Ідеться про продукцію київського виробнника «Ясенсвіт», повідомляє сайт The Independent в понеділок, 12 жовтня.

У попередженні зазначено, що яйця, заражені сальмонелою, мають штамп із кодом 3UA1012066, що надрукований безпосередньо на шкаралупі. Це важливо, адже, говорять в Агентстві з харчових стандартів, яйця могли бути перепаковані британськими компаніями та продані під іншими назвами або з іншими даними пакувальних центрів на зовнішній упаковці. Таким чином, код на шкаралупі є найнадійнішим способом ідентифікації уражених яєць.

Яйця могли бути поставлені підприємствам громадського харчування або продані через менші роздрібні торгові точки, додають в Агентстві.

«Агентство з харчових стандартів радить людям, які придбали будь-які з продуктів, що підпадають під дію цієї норми, не вживати їх у їжу, а натомість утилізувати вдома, оскільки вони можуть бути небезпечними», – йдеться у повідомленні Агентства.

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Додамо, що в Британії впродовж року фіксуються спалахи сальмонельозу. Та Агентство з охорони здоров'я Великої Британії раніше провело дослідження, яке показало, що штам в яйцях з України не відповідає штамам спалаху, що досліджуються.

Сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, збудником якого є бактерії роду Salmonella. Симптомами захворювання найчастіше є лихоманка, діарея та спазми в животі, що зазвичай минають без лікування через кілька днів. Та іноді зараження може призвести до більш серйозних наслідків для здоров’я, зокрема сепсису.

Як повідомляв ZAXID.NET, це не перший випадок, коли український виробник яєць «Ясенсвіт» потрапив у скандал. Так, торік у яйцях виробника, що продаються в ЄС, виявили залишки антибіотиків, що вже понад 15 років заборонені в країнах Євросоюзу.

ТОВ «Ясенсвіт» належить групі компаній «Овостар юніон» Бориса Бєлікова і Віталія Вересенка. У 2011 році компанія здійснила первинне розміщення акцій на Варшавській біржі. Яйця та продукція з яєць від компанії експортується в країни Євросоюзу та Близького Сходу.